RÊVER, RIRE, PASSER LA PEPINIERE THEATRE Paris

RÊVER, RIRE, PASSER Début : 2026-01-29 à 19:00. Tarif : – euros.

RÊVER, RIRE, PASSERAvec :Jacques WeberJosé-Antonio PereiraMise en scène : Christine Weber et José-Antonio PereiraAdaptation de Cyrano d’Edmond Rostand : Christine WeberCostumes : Michel DussaratLumière : Thibault VincentSon : Bernard ValleryDécor : Emmanuelle Favre assistée de Pauline SternVidéo : Nathalie Cabrol assistée de Jérémy SeccoUne coproduction Théâtre la Pépinière, ACME et le Théâtre du Train BleuJacques Weber retraverse sa longue histoire avec le personnage de Cyrano.Un homme, Jacques, retraverse sa longue histoire avec le personnage de Cyrano. José le rejoint, c’est son répétiteur, ami, habilleur, assistant, psy, nul ne le sait mais ensemble ils racontent, interrogent, jouent l’histoire de Cyrano de Bergerac.« En 1983, plus de 40 ans déjà, j’ai joué Cyrano au Théâtre Mogador. J’ai connu la joie, l’angoisse aussi d’exécuter et vivre un rêve d’enfant. Qu’est devenu ce personnage aimé de tous qui toute une vie m’a accompagné ? J’ai envie très simplement de le savoir.La joie enfantine qui me donnait des ailes en 1983 sera plus profonde, apaisée, méditative : être tout simplement encore en vie et sur les planches. « Rêver, rire, passer » comme dit Cyrano ; ce que je ferai dans la version intimiste d’une nouvelle adaptation. J’ai toujours été particulièrement touché par deux phrases depuis toujours : « Dans la nuit qui me protège, j’ose être enfin moi-même et j’ose… » pour une fois il hésite, lui qui sait toujours brandir son cœur à la pointe des mots, enjoliver une réalité si difficile à appréhender. Et sa célèbre épitaphe : « Ci-git Hercule-Savinien de Cyrano de Bergerac qui fut tout, et qui ne fut rien… » qui pourrait être celle de tous et de chacun. Elle est la mienne car comme lui, quel que soit son écrasante célébrité, l’amour ou le désamour qu’il suscite, je me sens tout et rien. L’espièglerie et la folle envie de jouer sont encore là dans mes veines, et je veux à tout prix : chanter, rêver, rire, passer… avec vous. »Jacques Weber.Durée : 1h20

LA PEPINIERE THEATRE 7 Rue Louis Le Grand 75002 Paris 75