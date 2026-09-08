Reverend Beat Man et Milan Slick Rue Victor Hugo Saint-Vallier
samedi 21 novembre 2026 · Rue Victor Hugo · Saint-Vallier
Informations pratiques
Saint-Vallier
Reverend Beat Man et Milan Slick
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:00:00
fin : 2026-11-21
Date(s) :
2026-11-21
Reverend Beat-Man, un One-Man Band, a entamé son parcours musical en 1986 à Berne, en Suisse, avec son groupe « The Monsters ». Par la suite, il a fondé « Lightning Beat-Man One Man Band » avant de changer de nom pour « Reverend Beat-Man » en 1999.
Depuis lors, il parcourt le monde comme un véritable passionné, récoltant plusieurs prix pour son travail et obtenant une nomination pour le Prix Suisse de la Musique en 2014.
En tant que fondateur de Voodoo Rhythm Records, sa musique puise ses racines dans le blues et le rock’n’roll originels, mais est imprégnée d’une touche contemporaine et déjantée. .
Rue Victor Hugo Espace Culturel Louis Aragon Saint-Vallier 71230 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 20 admi.ecla@mairie-saintvallier.fr
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English : Reverend Beat Man et Milan Slick
L’événement Reverend Beat Man et Milan Slick Saint-Vallier a été mis à jour le 2026-09-08 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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