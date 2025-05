Rêverie Bachelardienne – Lecture musicale – Passage Sainte-Croix Nantes, 27 mai 2025 19:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-27 19:00 – 20:00

Gratuit : non Participation libre Tout public

Le texte Vers une poétique de la voix de Juliette Kempf, publié en 2024 dans la revue Études bachelardiennes, se tisse avec les instruments inédits de Fabrice Azzolin, musicien autodidacte et co-réalisateur de son propre instrumentarium. Ici, un quadriphone qui lui permet de jouer du violoncelle, du oud, du sitar et du koto japonais sur une même table d’harmonie.Un moment à vivre comme une rêverie entre les mots et les sons, en hommage au philosophe-rêveur Gaston Bachelard.

Passage Sainte-Croix Centre-ville Nantes 44000

02 51 83 23 75 http://www.passagesaintecroix.fr accueil.passage@gmail.com 0251832375 https://www.passagesaintecroix.fr/programmation-culturelle/lecture-musicale-reverie-bachelardienne/