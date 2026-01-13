Rêverie Le Grand Angle imoja Rennes 14 janvier – 13 mars Entrée libre

Rêverie invite à la contemplation, à cet instant suspendu où tout semble possible. L’exposition proposée par Julie Giraud réunit peintures et sérigraphies des séries Adolescents et Motel.

Julie Giraud construit son travail autour de thématiques qui se croisent, se répondent et s’entrelacent. Rêverie est une invitation à la contemplation, à l’attente, à ce moment suspendu où tout semble possible.

L’exposition rassemble une sélection de peintures et de sérigraphies issues des séries Les Adolescents et Motel. Deux univers en apparence distincts – des portraits d’adolescents et des paysages latents– qui dialoguent à travers une même atmosphère lumineuse et colorée. Ici, tout est question d’attente. Les personnages semblent figés dans un instant de flottement, comme absorbés par leurs pensées. Quant aux paysages, ils sont marqués par une étrange absence : dépourvus de présence humaine, ils deviennent le décor d’une histoire latente, prête à s’écrire.

La lumière joue un rôle essentiel dans la construction des images. Tantôt diffuse, tantôt contrastée, elle évoque l’esthétique cinématographique et renforce cette impression de suspension. Les peintures, réalisées par superposition de touches, donnent corps aux figures et aux décors dans une vibration colorée. Les sérigraphies, quant à elles, utilisent la trame pour composer des paysages qui flirtent avec l’illusion photographique.

À partir d’un assemblage de photographies et de dessins glanés sur les réseaux sociaux, Julie compose des images qui oscillent entre réalité et fiction. Adolescents songeurs, paysages dépeuplés, lumières tamisées : Rêverie est une exploration de cet espace intermédiaire, entre l’instant et l’intemporel, entre l’image et l’imaginaire.

Ici, c’est un appel à la rêverie.

