Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes Jeudi 20 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Lectures, flânerie, jeux et papotage dans un cadre idyllique

Animation.

Lectures, flânerie, jeux et papotage dans un cadre idyllique.

**Jeudi 20 août de 15 h à 18 h,**

**Parc des Tanneurs, Rennes. Gratuit.**

**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr), [http://www.jeudepaumerennes.fr](http://www.jeudepaumerennes.fr).**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-08-20T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-08-20T18:00:00.000+02:00

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Parc des Tanneurs 9 Rue de la Cochardière, 35700 Rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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