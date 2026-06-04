Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes
Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes jeudi 20 août 2026.
Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes Jeudi 20 août, 15h00 Ille-et-Vilaine
Entrée libre
Lectures, flânerie, jeux et papotage dans un cadre idyllique
Animation.
Lectures, flânerie, jeux et papotage dans un cadre idyllique.
**Jeudi 20 août de 15 h à 18 h,**
**Parc des Tanneurs, Rennes. Gratuit.**
**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr), [http://www.jeudepaumerennes.fr](http://www.jeudepaumerennes.fr).**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-20T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-20T18:00:00.000+02:00
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Parc des Tanneurs 9 Rue de la Cochardière, 35700 Rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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