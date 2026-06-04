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Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes

Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes

Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes jeudi 20 août 2026.

Lieu : Parc des Tanneurs

Adresse : 9 Rue de la Cochardière, 35700 Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 20 août 2026

Fin : jeudi 20 août 2026

Rêveries au parc des Tanneurs Parc des Tanneurs Rennes Jeudi 20 août, 15h00 Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Lectures, flânerie, jeux et papotage dans un cadre idyllique

Animation.
Lectures, flânerie, jeux et papotage dans un cadre idyllique.

**Jeudi 20 août de 15 h à 18 h,**
**Parc des Tanneurs, Rennes. Gratuit.**
**Contact : 02 21 02 22 40, [contact@jeudepaumerennes.fr](mailto:contact@jeudepaumerennes.fr), [http://www.jeudepaumerennes.fr](http://www.jeudepaumerennes.fr).**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-20T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-20T18:00:00.000+02:00

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Parc des Tanneurs 9 Rue de la Cochardière, 35700 Rennes Centre Rennes 35064 Ille-et-Vilaine


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