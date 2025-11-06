Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois L’École des Arts Joailliers Paris

L’École des Arts Joailliers, en partenariat avec le Muséum national d’histoire naturelle, présente à partir du 6 novembre 2025 une rétrospective dédiée à la collection du grand écrivain français du XXe siècle Roger Caillois.

Porté par une insatiable curiosité, doté d’une rigueur scientifique et d’une imagination foisonnante, Roger Caillois a collectionné les pierres avec passion et érudition pendant plus de vingt-cinq ans. L’ensemble constitué est en grande partie conservé au Muséum national d’histoire naturelle grâce, notamment, au mécénat de L’École des Arts Joailliers. Il regroupe plus d’un millier de minéraux.

Sa passion a donné naissance à une écriture d’une poésie rare : dès 1959, il publie des essais inspirés par sa collection de « pierres à images », dont L’Écriture des pierres, son ouvrage le plus célèbre, paru en 1970. Il est élu à l’Académie française l’année suivante.

L’exposition « Rêveries de pierres : Poésie et minéraux de Roger Caillois » plonge dans cette relation intime de l’écrivain au monde minéral. À travers près de 200 spécimens issus de sa collection, dont de nombreuses pièces sont montrées pour la première fois, le parcours révèle la richesse de la pensée de Roger Caillois en faisant dialoguer les pierres et ses écrits.

François Farges, commissaire de cette exposition, est professeur au Muséum national d’histoire naturelle (MNHN) et responsable scientifique des collections de gemmes et d’objets d’art.

Visites guidées

Pour les adultes :

les mardis, mercredis, vendredis et dimanches à 15h15 et 16h15, et les jeudis à 18h15 et 19h15

Pour les enfants à partir de 7 ans :

les samedis à 15h15 et 16h15

Dates supplémentaires pendant les vacances scolaires

Visites guidées pour les groupes (adultes ou enfants)

Si vous souhaitez venir en groupe (20 personnes maximum), il est possible de réserver un médiateur dédié sous certaines conditions. Nous vous invitons à nous contacter par mail : exposition.ecole@vancleefarpels.com.

Du jeudi 06 novembre 2025 au dimanche 29 mars 2026 :

jeudi

de 11h00 à 21h00

mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit Tout public.

L’École des Arts Joailliers 16 bis boulevard Montmartre 75009 Hôtel de Mercy-ArgenteauParis

Métro -> 8 : Richelieu – Drouot (Paris) (148m)

Bus -> 203239457485 : Richelieu – Drouot (Paris) (148m)

Vélib -> Vivienne – Montmartre (77.59m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo