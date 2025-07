Rêveries maritimes, exposition Chrissie Trebbia Place de l’Échevinage Saintes

Rêveries maritimes, exposition Chrissie Trebbia Place de l’Échevinage Saintes samedi 26 juillet 2025.

Rêveries maritimes, exposition Chrissie Trebbia

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-07-26

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-26

Plongez votre regard dans les œuvres graphiques et hypnotiques d’une artiste qui aime prendre de la hauteur pour vous livrer des horizons poétiques du littoral charentais et laissez- vous transporter par votre imaginaire et vos émotions.

.

Place de l’Échevinage Médiathèque François Mitterrand Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 98 23 86

English :

Immerse your gaze in the hypnotic, graphic works of an artist who likes to take the high ground to deliver poetic horizons of the Charente coastline, and let your imagination and emotions carry you away.

German :

Tauchen Sie ein in die grafischen und hypnotischen Werke einer Künstlerin, die sich gerne in die Höhe begibt, um Ihnen poetische Horizonte der Küste der Charente zu eröffnen, und lassen Sie sich von Ihrer Vorstellungskraft und Ihren Emotionen mitreißen.

Italiano :

Immergetevi nelle opere grafiche e ipnotiche di un artista che ama prendere quota per offrire gli orizzonti poetici della costa della Charente e lasciatevi trasportare dall’immaginazione e dalle emozioni.

Espanol :

Sumérjase en las obras gráficas e hipnóticas de un artista al que le gusta tomar altura para ofrecer horizontes poéticos del litoral charentais y déjese llevar por la imaginación y las emociones.

L’événement Rêveries maritimes, exposition Chrissie Trebbia Saintes a été mis à jour le 2025-07-21 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge