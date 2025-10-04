Rêveries sonores : Jazz et musiques du monde Bibliothèque Folie-Couvrechef Caen

Rêveries sonores : Jazz et musiques du monde Bibliothèque Folie-Couvrechef Caen samedi 4 octobre 2025.

jauge : 20

Début : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Fin : 2025-10-04T15:00:00 – 2025-10-04T16:30:00

Mélodies, instruments et ambiances relaxantes pour une sieste musicale dans le noir…

Bibliothèque Folie-Couvrechef 4 Rue des Boutiques, 14000 Caen, France Caen 14000 Calvados Normandie 0214372984 http://bibliothèques.caenlamer.fr

