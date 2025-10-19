Revers de décors Beuvillers

Revers de décors Beuvillers dimanche 19 octobre 2025.

Revers de décors

Chemin de Gué Fontaine Beuvillers Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 16:00:00

fin : 2025-10-19

Date(s) :

2025-10-19

La troupe de théâtre les Artist-show vous présente REVERS DE DECORS. Libre adaptation de la pieèce de JP Martinez.

U homme s’endort…. Nous pénétrons dans son rêve, et défilent sur scène de nombreux personnages caricaturaux, drôles ou cyniques.

Après la naissance en 2024 de l’association Lexovienne, Les Ateliers du Théâtre, nous avons crée en 2025, la Trupe Les Artist-Show.

Cette première proposition a été joliment orchestrée par Madame Aline Mary, metteuse en scène de la Troupe. .

Chemin de Gué Fontaine Beuvillers 14100 Calvados Normandie +33 6 18 91 51 97

English : Revers de décors

The Artist-show theater troupe presents REVERS DE DECORS. A free adaptation of JP Martinez’s play.

German : Revers de décors

Die Theatergruppe Les Artist-show präsentiert Ihnen REVERS DE DECORS. Freie Adaption des Stücks von JP Martinez.

Italiano :

La compagnia teatrale Artist-show presenta REVERS DE DECORS. Libero adattamento dell’opera teatrale di JP Martinez.

Espanol :

La compañía de teatro Artist-show presenta REVERS DE DECORS. Adaptación libre de la obra de JP Martinez.

L’événement Revers de décors Beuvillers a été mis à jour le 2025-10-01 par OT Lisieux Normandie Tourisme