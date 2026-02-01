RÊVES CROISÉS CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE 16220 Montbron
RÊVES CROISÉS CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE 16220 Montbron jeudi 26 février 2026.
RÊVES CROISÉS CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE
16220 13 rue de Limoges Montbron Charente
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:30:00
fin : 2026-02-26 21:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Gandhi Saad, violoniste palestinien e t Yuiko Hasegawa, pianiste
japonaise vous proposent un concert de musique de chambre autour
de répertoires contemporains méconnus et variés, notamment des
œuvres de Yuki Nakahashi, Shin Kim et Mostafa Saad.
.
16220 13 rue de Limoges Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 86 69 oto.montbron@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Palestinian violinist Gandhi Saad and Japanese pianist Yuiko Hasegawa
japanese pianist Yuiko Hasegawa present a concert of chamber music
repertoire, including works by Yuki Nakahashi, Shin Kim and Mostafa
works by Yuki Nakahashi, Shin Kim and Mostafa Saad.
L’événement RÊVES CROISÉS CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE Montbron a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord