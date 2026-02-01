RÊVES CROISÉS CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE 16220 Montbron

RÊVES CROISÉS CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE

16220 13 rue de Limoges Montbron Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 19:30:00

fin : 2026-02-26 21:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Gandhi Saad, violoniste palestinien e t Yuiko Hasegawa, pianiste

japonaise vous proposent un concert de musique de chambre autour

de répertoires contemporains méconnus et variés, notamment des

œuvres de Yuki Nakahashi, Shin Kim et Mostafa Saad.

.

16220 13 rue de Limoges Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 31 86 69 oto.montbron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Palestinian violinist Gandhi Saad and Japanese pianist Yuiko Hasegawa

japanese pianist Yuiko Hasegawa present a concert of chamber music

repertoire, including works by Yuki Nakahashi, Shin Kim and Mostafa

works by Yuki Nakahashi, Shin Kim and Mostafa Saad.

L’événement RÊVES CROISÉS CONCERT MUSIQUE DE CHAMBRE Montbron a été mis à jour le 2026-02-04 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord