Rêves d’Art’riane Espace public quartier de l’Ariane à Nice Nice

Rêves d’Art’riane Espace public quartier de l’Ariane à Nice Nice jeudi 24 juillet 2025 .

Rêves d’Art’riane Jeudi 24 juillet, 18h00 Espace public quartier de l’Ariane à Nice Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-24T18:00:00 – 2025-07-24T18:30:00

Fin : 2025-07-24T18:00:00 – 2025-07-24T18:30:00

Rêves d’Art’riane est un spectacle de danse verticale accompagné à la musique et au slam par des jeunes de 11 à 25 ans qui auront été accompagnés dans leur écrtiture par des professionnels. Un belle alchimie entre amateurs et professionnels pour transformer l’image du quartier de l’Ariane et le transformer en un lieu de vie vibrant et culturellement dynamique Il s’agit d’une sortie de résidence de l’été culturel et de vacances en action.

Espace public quartier de l’Ariane à Nice Nice Nice 06730 L’Ariane Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0618429092 https://reveriedanseverticale.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100049319275930;https://www.instagram.com/reverie_danse_verticale/ place publique bus

Rêves d’Art’riane est un spectacle de danse verticale accompagné à la musique et au slam par des jeunes de 11 à 25 ans qui auront été accompagnés dans leur écrtiture par des professionnels. Un belle…

©Loic Deltour