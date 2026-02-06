RÊVES DE CIRQUE Montpellier

RÊVES DE CIRQUE

La compagnie de Rêves de Cirque est de retour à Montpellier ! Nous avons le plaisir de présenter notre tout nouveau spectacle au public Montpelliérains du vendredi 13 février au dimanche 15 mars 2026.

A cette occasion, nous sommes très heureux de vous présenter une EXCLUSIVITÉ MONDIALE !

Un éléphant animatronique à taille réelle plus vrai que nature sur la piste au spectacle “Rêves de Cirque” à Montpellier.

Montpellier, le 13 février 2026, la compagnie Rêves de Cirque dévoilera une innovation spectaculaire un éléphant animatronique de taille réelle, qui sera présenté sur la piste. Cette création unique promet d’apporter une touche de magie, d’émerveillement et de fantastique au nouveau spectacle de Rêves de Cirque, Imaginarium .

Dates et horaires

Vendredi 13 Février 19h30. Samedi 14 14h30, 17h et 19h30. Dimanche 15 11h, 14h30 et 17h.

Mercredi 18 14h30 et 17h. Vendredi 20 14h30 et 19h30.

Samedi 21 14h30, 17h et 19h30. Dimanche 22 11h, 14h30 et 17h. Lundi 23 14h30 et 17h. Mardi 24 14h30,17h et 19h30. Mercredi 25 14h30,17h et 19h30. Jeudi 26 14h30, 17h et 19h30. Vendredi 27 14h30, 17h et 19h30. Samedi 28 14h30, 17h et 19h30.

Dimanche 1er Mars 11h, 14h30 et 17h. Lundi 2 14h30 et 17h. Mardi 3 14h30, 17h et 19h30. Mercredi 4 14h30, 17h et 19h30. Jeudi 5 14h30, 17h et 19h30. Vendredi 6 14h30,17h et 19h30. Samedi 7 14h30, 17h et 19h30. Dimanche 8 11h,14h et 16h30.

Mercredi 11 14h30 et 17h. Vendredi 13 19h30. Samedi 14 14h30, 17h et 19h30. Dimanche 15 11h, 14h et 16h30. .

Boulevard Télémaque Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 69 10 66 10 contact@reves-de-cirque.com

English :

The Rêves de Cirque company is back in Montpellier! We’re delighted to present our brand-new show to Montpellier audiences from Friday February 13 to Sunday March 15, 2026.

