Rêves de cirque Tours

Rêves de cirque

Avenue Camille Chautemps Tours Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 22 EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-22 2025-11-23

la compagnie Rêves de Cirque dévoilera une innovation spectaculaire un éléphant animatronique de taille réelle, qui sera présenté sur la piste. Cette création unique promet d’apporter une touche de magie, d’émerveillement et de fantastique au nouveau spectacle de Rêves de Cirque, Imaginarium .

Avenue Camille Chautemps Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 71 24 30 98 reves2cirque@gmail.com

English :

the Rêves de Cirque company will unveil a spectacular innovation: a life-size animatronic elephant, which will be presented on the ring. This unique creation promises to bring a touch of magic, wonder and fantasy to Rêves de Cirque?s new show, Imaginarium .

German :

wird das Unternehmen Rêves de Cirque eine spektakuläre Innovation enthüllen: einen animatronischen Elefanten in Lebensgröße, der in der Manege präsentiert wird. Diese einzigartige Kreation verspricht, der neuen Show von Rêves de Cirque, Imaginarium , einen Hauch von Magie, Verwunderung und Phantasie zu verleihen.

Italiano :

la compagnia Rêves de Cirque presenterà una spettacolare novità: un elefante animato a grandezza naturale, che sarà presentato sul ring. Questa creazione unica promette di portare un tocco di magia, meraviglia e fantasia al nuovo spettacolo di Rêves de Cirque, Imaginarium .

Espanol :

la compañía Rêves de Cirque presentará una innovación espectacular: un elefante animatrónico de tamaño natural, que se presentará en la pista. Esta creación única promete aportar un toque de magia, asombro y fantasía al nuevo espectáculo de Rêves de Cirque, Imaginarium .

