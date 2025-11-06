Rêves de nougat Salle de l’Oustau Espace jean Duffard Valréas

Rêves de nougat

L’E.C.H.O. poursuit son accueil mensuel d’un talent de l’Enclave des papes. Ce 6 novembre présentation de l’activité de Cédric Scoquart confiseur qualifié en nougat et bonbons artisanaux à Valréas.

English :

The E.C.H.O. continues its monthly program of welcoming talent from the Enclave des papes region. This November 6, we present the work of Cédric Scoquart, a qualified nougat and candy confectioner based in Valréas.

German :

Das E.C.H.O. setzt seine monatliche Aufnahme eines Talents aus der Enclave des Papes fort. An diesem 6. November wird die Tätigkeit von Cédric Scoquart vorgestellt, einem qualifizierten Konditor für Nougat und handgemachte Bonbons in Valréas.

Italiano :

L’E.C.H.O. continua ad accogliere ogni mese i talenti dell’Enclave des papes. Il 6 novembre abbiamo presentato il lavoro di Cédric Scoquart, pasticcere qualificato di torrone e dolci tradizionali di Valréas.

Espanol :

La O.C.E. sigue acogiendo cada mes a talentos del Enclave des papes. El 6 de noviembre presentamos el trabajo de Cédric Scoquart, pastelero cualificado de turrones y dulces tradicionales de Valréas.

