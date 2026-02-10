Rêves d’étoiles Pontarlier

Rêves d’étoiles

Eglise Saint-Pierre Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 20:30:00

fin : 2026-04-24 23:30:00

Date(s) :

2026-04-24

Venez vous projeter dans la conférence-concert Orgue et Espace en compagnie de Jean-Louis Chrétien, premier astronaute français, à l’occasion de la 4ème édition du festival musical Bleu Pupitre.

Jean-Louis Chrétien nous fait partager sa connaissance et ses expériences de l’Espace et de spationaute ainsi que sa passion pour l’orgue.

Organisé par Alain Agazzi et Jean-Louis Chrétien. .

Eglise Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33

English : Rêves d’étoiles

