Rêves d’étoiles Pontarlier
Rêves d’étoiles Pontarlier vendredi 24 avril 2026.
Rêves d’étoiles
Eglise Saint-Pierre Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 20:30:00
fin : 2026-04-24 23:30:00
Date(s) :
2026-04-24
Venez vous projeter dans la conférence-concert Orgue et Espace en compagnie de Jean-Louis Chrétien, premier astronaute français, à l’occasion de la 4ème édition du festival musical Bleu Pupitre.
Jean-Louis Chrétien nous fait partager sa connaissance et ses expériences de l’Espace et de spationaute ainsi que sa passion pour l’orgue.
Organisé par Alain Agazzi et Jean-Louis Chrétien. .
Eglise Saint-Pierre Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 48 33
English : Rêves d'étoiles
