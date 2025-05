Rêves et rivage – Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Allauch, 19 juin 2025 15:00, Allauch.

Bouches-du-Rhône

Rêves et rivage Du 19/06 au 06/07/2025, tous les jours de 15h à 19h. Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d’exposition du Vieux Bassin Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19 15:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-06-19

Jean-Louis Amoroso, président de PHOCAL et les membres de l’association ont le plaisir de vous inviter au vernissage de leur exposition collective Rêves et Rivages le jeudi 19 Juin à 19h, Galerie du Vieux Bassin.

Ouverture de l’exposition le 19 juin à 15h00.

A 19h00 apéritif d’honneur.



Entrée libre tout les jours de 15h00 à 19h00. .

Galerie d’exposition du Vieux Bassin, montée Marius Barret Galerie d’exposition du Vieux Bassin

Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

Jean-Louis Amoroso, President of PHOCAL, and the members of the association are pleased to invite you to the opening of their group exhibition « Rêves et Rivages » on Thursday June 19th at 7pm, Galerie du Vieux Bassin.

German :

Jean-Louis Amoroso, Präsident von PHOCAL, und die Mitglieder des Vereins freuen sich, Sie zur Vernissage ihrer Gruppenausstellung « Rêves et Rivages » am Donnerstag, den 19. Juni um 19 Uhr in der Galerie du Vieux Bassin einzuladen.

Italiano :

Jean-Louis Amoroso, presidente di PHOCAL, e i membri dell’associazione sono lieti di invitarvi all’inaugurazione della mostra collettiva « Rêves et Rivages » (Sogni e rive), giovedì 19 giugno alle 19.00, presso la Galerie du Vieux Bassin.

Espanol :

Jean-Louis Amoroso, Presidente de PHOCAL, y los miembros de la asociación tienen el placer de invitarle a la inauguración de su exposición colectiva « Rêves et Rivages » (Sueños y orillas) el jueves 19 de junio a las 19.00 h, Galerie du Vieux Bassin.

L’événement Rêves et rivage Allauch a été mis à jour le 2025-05-20 par Maison du Tourisme d’Allauch