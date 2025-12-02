Rêves par le Cirque Inshi Théâtre municipal Ducourneau Agen

Rêves par le Cirque Inshi

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen Lot-et-Garonne

Tarif : 22 – 22 – 37 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-12-02

Le Cirque Inshi mêle résistance et virtuosité dans un spectacle poétique né de l’exil. Portés par une mise en scène musicale et des gestes précis, les artistes expriment une puissante volonté de vivre, de résister et de rêver.

L’énergie résistante et la virtuosité du Cirque Inshi se mêlent dans un spectacle poétique qui témoigne de la ténacité d’une jeunesse marquée par la guerre. Entre clair-obscur musical et gestes ciselés, les artistes livrent une performance puissante affirmant leur volonté de vivre, de résister et de rêver. .

Théâtre municipal Ducourneau Place docteur Esquirol Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 90 theatre@agglo-agen.fr

English : Rêves par le Cirque Inshi

Cirque Inshi combines resistance and virtuosity in a poetic show born of exile. Carried by a musical staging and precise gestures, the artists express a powerful will to live, resist and dream.

German : Rêves par le Cirque Inshi

Der Cirque Inshi vereint Widerstand und Virtuosität in einem poetischen Spektakel, das aus dem Exil entstanden ist. Getragen von einer musikalischen Inszenierung und präzisen Gesten bringen die Künstler einen starken Willen zum Leben, zum Widerstand und zum Träumen zum Ausdruck.

Italiano :

Il Cirque Inshi unisce resistenza e virtuosismo in uno spettacolo poetico nato dall’esilio. Trasportati da una messa in scena musicale e da movimenti precisi, gli artisti esprimono una potente volontà di vivere, di resistere e di sognare.

Espanol : Rêves par le Cirque Inshi

El Cirque Inshi combina resistencia y virtuosismo en un espectáculo poético nacido del exilio. Llevados por una puesta en escena musical y movimientos precisos, los artistas expresan una poderosa voluntad de vivir, de resistir y de soñar.

L’événement Rêves par le Cirque Inshi Agen a été mis à jour le 2025-11-21 par OT Destination Agen