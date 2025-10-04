Rêveurs d’images Sainte-Geneviève-des-Bois Sainte-Geneviève-des-Bois

Tout public

Début : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Fin : 2025-10-04T16:00:00 – 2025-10-04T17:00:00

Un spectacle photographique, conté en musique, Le photographe non voyant Bertrand-Loïc propose son regard sur le monde accompagnés par le violoniste-compositeur Gabriel Bismut.

Sainte-Geneviève-des-Bois Place Dimitrov 91700 Sainte-Geneviève-des-Bois Essonne Île-de-France 01 69 46 52 50 https://mediatheques.coeuressonne.fr/vos-mediatheques/fiches-mediatheques/sgdb-ol

Bertrand Loïc