Rêvez Noël à Obernai Réf 06 Obernai

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-12-31

2025-11-28

Laissez-vous guider par les lucioles et les illuminations qui soulignent à merveille l’architecture du centre ville. Visite guidée de la vieille ville et explications sur les traditions du temps de l’Avent. et les personnages du Noël alsacien.

Durée de la visite guidée 1h à 1h30.

Cette visite peut être suivie ou précédée d’une dégustation gourmande avec deux propositions au choix :

Une dégustation de vin chaud obernois servi dans son gobelet-souvenir offert à 4,50 € / personne.

Ou une dégustation de vin chaud obernois servi dans son gobelet-souvenir offert + 1 mannele ‘brioche en forme de bonhomme’ à 7,50 € / personne.

Le vin chaud peut-être remplacé par un jus de raisin chaud. .

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 00 37 groupes@tourisme-obernai.fr

