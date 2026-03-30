RÉVISE À PIERRESVIVES

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26

fin : 2026-06-02

Date(s) :

2026-05-26 2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-06-02 2026-06-03 2026-06-04 2026-06-05 2026-06-06 2026-06-09 2026-06-10 2026-06-11 2026-06-12 2026-06-13 2026-06-16 2026-06-17 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20

Espaces de travail, ressources et ateliers pour réussir les exams !

REVISE À PIERRESVIVES 2026

Du 26 mai au 27 juin

Ouverture de la médiathèque dès 10h pour les publics apprenant.

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant, préparez un concours ? Pendant les vacances et en période de révision en matinée, la médiathèque Pierresvives vous réserve des espaces de travail, des postes informatiques et des ressources pour vous accompagner lors de vos révisions fonds scolaire, ressources en ligne, rendez-vous individuels d’aide à la révision

FOCUS SUR LA METHODOLOGIE

Une bibliothécaire vous reçoit sur rendez-vous pour revoir la méthode du fichage de cours, de la rédaction, du commentaire de texte, de la dissertation et des examens oraux.

ACCOMPAGNEMENT ORIENTATION À L’EJC

Vous avez moins de 30 ans ? L’Espace Jeune Citoyen met à votre disposition des postes informatiques de 13h à 18h du mardi au samedi et vous accompagne dans votre orientation (aide à la rédaction des vœux Parcours sup’, information-documentation sur les métiers).

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Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60

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English :

Workspaces, resources and workshops for exam success!

L’événement RÉVISE À PIERRESVIVES Montpellier a été mis à jour le 2026-03-27 par 34 PIERRESVIVES