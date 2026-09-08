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Révision du code de la route et prévention routière camping du Sud Hauteville-sur-Mer

mardi 20 octobre 2026 · camping du Sud · Hauteville-sur-Mer

Révision du code de la route et prévention routière camping du Sud Hauteville-sur-Mer

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mardi 20 octobre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
camping du Sud
Adresse
33 Avenue du Sud
Ville
50590 Hauteville-sur-Mer
Département
Manche
Tarif

Hauteville-sur-Mer

Révision du code de la route et prévention routière

camping du Sud 33 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20

Date(s) :
2026-10-20

Révision du code de la route et prévention routière, repassez votre code de la route !
Rendez-vous à 14h salle du camping du Sud à Hauteville-sur-Mer.
Gratuit ouvert à tous, verre de l’amitié en fin de séance.   .

camping du Sud 33 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie  

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English : Révision du code de la route et prévention routière

L’événement Révision du code de la route et prévention routière Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme

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