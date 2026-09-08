Révision du code de la route et prévention routière camping du Sud Hauteville-sur-Mer
mardi 20 octobre 2026 · camping du Sud · Hauteville-sur-Mer
Informations pratiques
Hauteville-sur-Mer
Révision du code de la route et prévention routière
camping du Sud 33 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-20 14:00:00
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-10-20
Révision du code de la route et prévention routière, repassez votre code de la route !
Rendez-vous à 14h salle du camping du Sud à Hauteville-sur-Mer.
Gratuit ouvert à tous, verre de l’amitié en fin de séance. .
camping du Sud 33 Avenue du Sud Hauteville-sur-Mer 50590 Manche Normandie
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English : Révision du code de la route et prévention routière
L’événement Révision du code de la route et prévention routière Hauteville-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme
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