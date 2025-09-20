Revisites déguidées du centre historique Château d’Aubenas Aubenas

Revisites déguidées du centre historique Château d’Aubenas Aubenas samedi 20 septembre 2025.

Revisites déguidées du centre historique 20 et 21 septembre Château d’Aubenas Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T17:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Visite gratuite du centre historique théâtralisée, drôle et décalée.

Deux comédiennes vous embarquent dans une version folle, mais… historiquement cohérente, de la visite du centre historique. Attention : surprises !

+ d’infos :

Office de Tourisme du Pays d’Aubenas-Vals-Antraïgues

https://www.aubenas-vals.com/

par téléphone, du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, au 04 75 89 02 03.

Château d’Aubenas Place de l’hôtel de ville, 07200 Aubenas, Ardèche Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 04 28 70 86 15 http://www.lechateauaubenas.com [{« link »: « https://www.aubenas-vals.com/ »}] Le château d’Aubenas domine la ville et la rivière Ardèche. Son origine remonte à la fin du XIIIe siècle. Au fil des siècles, le bâtiment est agrandi et remanié en fonction des usages. Aujourd’hui, il accueille le Centre d’Art Contemporain et du Patrimoine d’Aubenas qui propose 5 à 7 expositions temporaires. Accès piéton. 2 places PMR sont mises à disposition au pied du Château. 90% des espaces du Château sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Visite gratuite du centre historique théâtralisée, drôle et décalée.

© Ministère de la Culture