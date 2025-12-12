Revitaliser les contre-pouvoirs. Faire fleurir la démocratie ! Théâtre de la Concorde Paris

Détournement de l’intérêt public vers des intérêts privés, violences institutionnelles, appropriation du corps de l’autre, affaiblissement de l’État de droit : les abus de pouvoir mettent à l’épreuve la capacité des contre-pouvoirs à jouer leur rôle. Cette rencontre examine les mécanismes qui protègent nos démocraties et le rôle des mobilisations citoyennes, tant pour garantir leur efficacité que pour imaginer de nouvelles voies permettant de faire reculer l’arbitraire. L’objectif : comprendre comment résister aux abus et renforcer notre démocratie.

Avec

Michel Forst , Rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs de l’environnement (ancien Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’Homme, spécialiste reconnu des institutions françaises et internationales des droits humains).

David Dufresne , écrivain, journaliste et réalisateur du documentaire Un pays qui se tient sage, dont un extrait sera présenté lors de la rencontre

, écrivain, journaliste et réalisateur du documentaire Un pays qui se tient sage, dont un extrait sera présenté lors de la rencontre Florent Clouet, délégué général de Transparency International France, association créé en 1995 qui défend notamment un plaidoyer auprès des décideurs afin de changer les lois pour renforcer la transparence de la vie publique et les outils de lutte contre la corruption.

La rencontre sera modérée par Magali Lafourcade, secrétaire générale de la Commission nationale consultative des droits de l’homme.

Dans le cadre de la thématique mensuelle du Théâtre de la Concorde « L’abus de pouvoir », Magali Lafourcade réunit juristes, chercheurs et acteurs de terrain pour interroger une question essentielle : quand les équilibres sont menacés, comment redonner force aux contre-pouvoirs ?

Le mercredi 07 janvier 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1 Avenue Gabriel 75008 Paris

