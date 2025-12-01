Revivalpar Mega Teuf L’Escale Café & Restaurant Landéda

Revivalpar Mega Teuf

L’Escale Café & Restaurant 350 Route de Ar Palud Landéda Finistère

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Marc prend le contrôle de la sono le temps d’une petite soirée musicale pour parcourir 10 années de DJ du Skipper au Club en passant par les Passagers du Vent.

Un vent d’ancienneté souffle sur l’Escale le temps d’une soirée ! .

