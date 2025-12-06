Revivez la bonne vieille soirée diapos de Vianney Huguenot Librairie le Neuf Saint-Dié-des-Vosges

Revivez la bonne vieille soirée diapos de Vianney Huguenot

Librairie le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 11:30:00

2025-12-06

Revivez la bonne vieille soirée diapos mais un matin de 10h à 11h30, à la librairie le Neuf.

– Vianney Huguenot vous présente une série de photos sur Saint-Dié

– Vous pourrez aussi découvrir l’expo La lorraine en couleurs

– Présentation suivie d’un bavardage avec le dessinateur des Schtroumpfs Laurent Cagniat et le libraire Olivier Huguenot

– Laurent et Vianney dédicaceront ensuite le livre Les Vosges comme je les aime , 2015, dessins de Laurent Cagniat, photos et textes de Vianney HuguenotTout public

English :

Relive the good old slide show, but one morning from 10 to 11:30 a.m., at the librairie le Neuf.

– Vianney Huguenot presents a series of photos of Saint-Dié

– You can also discover the exhibition La lorraine en couleurs

– Presentation followed by a chat with Smurfs artist Laurent Cagniat and bookseller Olivier Huguenot

– Laurent and Vianney will then sign the book Les Vosges comme je les aime , 2015, drawings by Laurent Cagniat, photos and texts by Vianney Huguenot

L’événement Revivez la bonne vieille soirée diapos de Vianney Huguenot Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-11-28 par OT SAINT DIE DES VOSGES