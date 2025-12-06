Revivez la bonne vieille soirée diapos de Vianney Huguenot Librairie le Neuf Saint-Dié-des-Vosges
Revivez la bonne vieille soirée diapos de Vianney Huguenot Librairie le Neuf Saint-Dié-des-Vosges samedi 6 décembre 2025.
Revivez la bonne vieille soirée diapos de Vianney Huguenot
Librairie le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 11:30:00
2025-12-06
Revivez la bonne vieille soirée diapos mais un matin de 10h à 11h30, à la librairie le Neuf.
– Vianney Huguenot vous présente une série de photos sur Saint-Dié
– Vous pourrez aussi découvrir l’expo La lorraine en couleurs
– Présentation suivie d’un bavardage avec le dessinateur des Schtroumpfs Laurent Cagniat et le libraire Olivier Huguenot
– Laurent et Vianney dédicaceront ensuite le livre Les Vosges comme je les aime , 2015, dessins de Laurent Cagniat, photos et textes de Vianney HuguenotTout public
Librairie le Neuf 5 Quai du Maréchal Leclerc Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 3 29 56 16 71
English :
Relive the good old slide show, but one morning from 10 to 11:30 a.m., at the librairie le Neuf.
– Vianney Huguenot presents a series of photos of Saint-Dié
– You can also discover the exhibition La lorraine en couleurs
– Presentation followed by a chat with Smurfs artist Laurent Cagniat and bookseller Olivier Huguenot
– Laurent and Vianney will then sign the book Les Vosges comme je les aime , 2015, drawings by Laurent Cagniat, photos and texts by Vianney Huguenot
