Revivez l’histoire de la RN 20 historique en véhicule ancien Bessines-sur-Gartempe 29 juin 2025 07:00

Haute-Vienne

Revivez l’histoire de la RN 20 historique en véhicule ancien Lac de Sagnat Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-29

fin : 2025-06-29

Date(s) :

2025-06-29

Faire revivre l’ambiance des départs en vacances sur l’ancienne Nationale 20 et ses parcours de substitution avec des véhicules de 1920 aux années 80, autos, motos, caravanes, utilitaires, camions de collection. Promenade touristique au départ de Bessines-sur-Gartempe (au nord de Limoges) en véhicules anciens. Étape en milieu de matinée et animations dans la commune de Boisseuil, située sur l’ancienne RN20. Pique-nique commun à Magnac-Bourg, sur le site du camping, à la charge de chacun. Parade et circulation en double sens au départ, dans la traversée Bessines et à midi à l’arrivée à Magnac-Bourg (dans l’esprit des embouteillages de départs en vacances). Cérémonie de clôture officielle de la manifestation en milieu d’après-midi à Magnac-Bourg, tirage au sort et remise de lots. .

Lac de Sagnat

Bessines-sur-Gartempe 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 17 50 71 87 m.couquet@orange.fr

English : Revivez l’histoire de la RN 20 historique en véhicule ancien

German : Revivez l’histoire de la RN 20 historique en véhicule ancien

Italiano :

Espanol : Revivez l’histoire de la RN 20 historique en véhicule ancien

L’événement Revivez l’histoire de la RN 20 historique en véhicule ancien Bessines-sur-Gartempe a été mis à jour le 2025-06-17 par OT Monts du Limousin