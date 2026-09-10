Revivre Corent, une expérience en réalité virtuelle, Musée archéologique de la bataille de Gergovie, La Roche-Blanche

Informations pratiques

Revivre Corent, une expérience en réalité virtuelle Dimanche 20 septembre, 10h00, 11h00 Musée archéologique de la bataille de Gergovie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, vivez une expérience historique unique. Combinant visite guidée et temps d’animation avec un casque de réalité virtuelle, cette activité vous replonge dans l’incroyable ville gauloise de Corent. Touchez les objets et découvrez la cité à l’époque celte dans ce fascinant voyage dans le temps.

Attention : visite/atelier réservé aux plus de 12 ans et déconseillé pour certaines personnes (voir le manuel de sécurité des casques Meta Quest 3 pour plus d’informations)

Visite en plein air. Départ de la visite : Site archéologique de Corent – Plateau de Corent – 63960 Veyre-Monton

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche La Roche-Blanche 63670 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 60 16 93 https://musee-gergovie.fr/ https://twitter.com/MuseeGergovie;https://www.instagram.com/musee_gergovie/;https://www.facebook.com/museegergovie [{« type »: « link », « value »: « https://musee-gergovie.fr/agenda/journees-europennes-du-patrimoine-2026-gergovie-et-corent/ »}] Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pour les Journées européennes du patrimoine, vivez une expérience historique unique. Combinant visite guidée et temps d’animation avec un casque de réalité virtuelle, cette activité vous replonge de …

© Court Jus Production, Conseil départemental du Puy-de-Dôme