REVNOIR + Ashen en concert Le Cargö Caen

REVNOIR + Ashen en concert

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

REVNOIR est un groupe de metalcore français formé en 2023 par Maxime Rodriguez-Medallo , Julien Ho-Tong, Robin Leneutre, Kaz Nakazawa.

Leur premier single, Bang Bang , sorti en septembre 2023, a marqué les esprits avec une production soignée et une énergie percutante.

REVNOIR

REVNOIR est un groupe de metalcore français formé en 2023 par Maxime Rodriguez-Medallo , Julien Ho-Tong, Robin Leneutre, Kaz Nakazawa.

Leur premier single, Bang Bang , sorti en septembre 2023, a marqué les esprits avec une production soignée et une énergie percutante. S’en sont suivis les titres In Limbo et 20mg , qui ont consolidé leur identité sonore. En juin 2024, ils ont dévoilé leur premier EP, Revenant, acclamé pour sa profondeur émotionnelle et sa richesse musicale.?Leur musique fusionne metalcore, rock et dark électro, offrant un son à la fois puissant et mélodique. En avril 2025, ils affichent complet à La Maroquinerie à Paris, tout en annonçant leur apparition à des festivals de renom comme Summer Breeze, Taubertal, etc.

ASHEN

Groupe de rock/metal, fondé à Paris en 2021, ASHEN devient rapidement un outil cathartique, poussant à développer une identité plurielle et introspective. Le passé, les traumas et les peurs que le monde moderne provoque chez les membres du groupe sont l’essence de leur créativité. Leur musique se constitue de sonorités déchirantes et sombres, qui illustrent les souffrances du passé et les peurs du futur, façonnant les personnalités de chacun. La volonté d’ASHEN est de traiter en profondeur l’expression de sentiments intenses et intimes et d’arriver à faire se rejoindre des pôles émotionnels opposés. .

Le Cargö 9 Cours Caffarelli Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 86 79 31 contact@lecargo.fr

English : REVNOIR + Ashen en concert

REVNOIR is a French metalcore band formed in 2023 by Maxime Rodriguez-Medallo , Julien Ho-Tong, Robin Leneutre, Kaz Nakazawa.

Their first single, Bang Bang , released in September 2023, made a lasting impression with its polished production and punchy energy.

German : REVNOIR + Ashen en concert

REVNOIR ist eine französische Metalcore-Band, die 2023 von Maxime Rodriguez-Medallo , Julien Ho-Tong, Robin Leneutre und Kaz Nakazawa gegründet wurde.

Ihre erste Single Bang Bang , die im September 2023 veröffentlicht wurde, hinterließ mit einer sorgfältigen Produktion und einer durchschlagenden Energie einen bleibenden Eindruck.

Italiano :

I REVNOIR sono un gruppo metalcore francese formato nel 2023 da Maxime Rodriguez-Medallo, Julien Ho-Tong, Robin Leneutre e Kaz Nakazawa.

Il loro primo singolo, Bang Bang , pubblicato nel settembre 2023, ha avuto un grande impatto con la sua produzione raffinata e la sua energia.

Espanol :

REVNOIR es un grupo francés de metalcore formado en 2023 por Maxime Rodriguez-Medallo, Julien Ho-Tong, Robin Leneutre y Kaz Nakazawa.

Su primer single, Bang Bang , publicado en septiembre de 2023, causó un gran impacto por su pulida producción y su energía contundente.

L’événement REVNOIR + Ashen en concert Caen a été mis à jour le 2025-11-18 par Calvados Attractivité