Revoada & Farra !! Soirée 100% Brasil live et clubbing Punk Paradise Paris Vendredi 26 décembre, 19h00 10/12€

Préparez-vous pour le meilleur des rythmes brésiliens en plein cœur de Paris !

✨ REVOADA & FARRA !! Soirée 100% Brasil à Paris 11

#brésil #festa #samba #forro #funky #urbanbr #brhits #folia

19H-23H – DJ Set + Animations + Live

≠ FORRO // PISEIRO // ARROCHA ≠

23H-5H – Clubbing Brazil vibes

≠ RIO FUNK // HITS // CLASSICOS // ELECTRO BR ≠

Sexta, 26 dezembro

Punk Paradise – Paris 11e

⏰ 19h-5h

️ Reserva teu ingresso agora porque esse baile vai lotar!

️ PAF :

Préventes all night : 10€

Sur Place : 12€

Revoada & Farra – A Noite Onde Ninguém Fica Parado!

A melhor mistura de ritmos brasileiros em Paris está chegando!

Nesta edição especial, a noite começa com concerto de forró, animação de dança, forró, charme e muito mais com o incrível Professor Wellington, da escola Descubra Paris!

E não para por aí…

Depois, o DJ Set assume com o melhor do forró, piseiro, brega e brega funk, garantindo que ninguém pare de dançar!

A partir das 23h começa a Revoada!

O clima esquenta com baile funk, piseiro e vários ritmos brasileiros até o sol nascer!

Cette édition spéciale démarre avec un concert de forró, une animation danse, charme, forró et bien plus encore avec l’incroyable Professeur Wellington de l’école Descubra Paris !

Et ce n’est que le début…

La soirée enchaîne avec un DJ Set qui va envoyer le meilleur du forró, piseiro, brega et brega funk pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit !

À partir de 23h, place à la Revoada !

L’ambiance monte d’un cran avec le baile funk, piseiro et tous les sons brésiliens jusqu’au lever du soleil.

INFOS PRATIQUES

Punk Paradise

44 rue de la Folie-Méricourt

75011 – Paris

Ⓜ️ Parmentier

Ⓜ️ Oberkampf

Ⓜ️ St Ambroise

Début : 2025-12-26T19:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-26T23:59:00.000+01:00

https://shotgun.live/events/revoada-et-farra

Punk Paradise 44 rue de la Folie-Méricourt 75011 – Paris Quartier Saint-Ambroise Paris 75011 Paris



