Revoada & Farra !! Soirée 100% Brasil live et clubbing, Punk Paradise Paris

Cette édition spéciale démarre avec un concert de forró, une animation danse, charme, forró et bien plus encore avec l’incroyable Professeur Wellington de l’école Descubra Paris !

Et ce n’est que le début…

La soirée enchaîne avec un DJ Set qui va envoyer le meilleur du forró, piseiro, brega et brega funk pour faire vibrer la piste jusqu’au bout de la nuit !

À partir de 23h, place à la Revoada !

L’ambiance monte d’un cran avec le baile funk, piseiro et tous les sons brésiliens jusqu’au lever du soleil

Préparez-vous pour le meilleur des rythmes brésiliens en plein cœur de Paris !

Le vendredi 26 décembre 2025

de 19h00 à 05h00

payant

De 10 à 12 euros.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/2236594823418728



