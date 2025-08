Revoir l’Invisible Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente Châteauneuf-sur-Charente

Début : 2025-08-09 11:30:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

2025-08-09

️ Exposition Revoir l’Invisible | Éducation à l’image

L’art contemporain serait-il, par son abstraction, incompréhensible et incapable de transmettre messages et émotions au spectateur ?

Galerie municipale de Châteauneuf-sur-Charente 2 rue du Général Leclerc Châteauneuf-sur-Charente 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine lesrencontresdebrazza@gmail.com

English :

? Exhibition Revoir l?Invisible | Education à l?image

Is contemporary art?s abstraction incomprehensible and incapable of conveying messages and emotions to the viewer?

German :

? Ausstellung Revoir l’Invisible | Bilderziehung

Ist die zeitgenössische Kunst aufgrund ihrer Abstraktion unverständlich und nicht in der Lage, dem Betrachter Botschaften und Emotionen zu vermitteln?

Italiano :

? Mostra Revoir l’Invisible | Education à l’image

L’astrazione dell’arte contemporanea è incomprensibile e incapace di trasmettere messaggi ed emozioni allo spettatore?

Espanol :

? Exposición Revoir l’Invisible | Educación en la imagen

¿Es la abstracción del arte contemporáneo incomprensible e incapaz de transmitir mensajes y emociones al espectador?

