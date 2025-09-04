Révolte ou tentatives de l’échec Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Révolte ou tentatives de l’échec Parvis des Droits de l’Homme Lannion jeudi 2 avril 2026.

Révolte ou tentatives de l’échec

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:00:00

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Sauvage et dantesque.

Emmenées par la funambule Johanne Humblet, cinq femmes s’allient de toutes leurs forces pour tracer le chemin de la révolte. Avec pour mot d’ordre le dépassement de soi, elles repoussent les limites des corps pour crier l’urgence de vivre. Femmes araignées prises dans une immense toile, guerrières combattantes sous un déluge d’eau, perchées sur un fil ou prisonnières d’une roue giratoire, jamais elles ne renoncent, galvanisées par la musique rock et électro jouée en live.

Un spectacle de haute voltige. Une œuvre faite de rage et d’amour. .

Parvis des Droits de l’Homme Carré Magique Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 37 19 20

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Révolte ou tentatives de l’échec Lannion a été mis à jour le 2025-09-04 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose