Rêvoltées Théâtre Villeneuve-sur-Yonne
Rêvoltées Théâtre Villeneuve-sur-Yonne mardi 14 octobre 2025.
Rêvoltées
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne
Tarif : 7 – 7 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-14 20:00:00
fin : 2025-10-14
Date(s) :
2025-10-14
Discours de femmes dans l’espace public.
Le personnage d’Hubertine Auclerc prend la parole et rêve à voix haute les changements qu’elle espère pour les femmes dans l’avenir. Un point de départ et un fil conducteur de ce matrimoine discursif. Emmanuelle Mehring, quant à elle, interprète toutes les femmes qui interviennent autour d’Hubertine, passant de l’une à l’autre à travers des superpositions de costumes, incarnant par là l’héritage de nos prédécesseresses. .
Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66
English : Rêvoltées
German : Rêvoltées
Italiano :
Espanol :
L’événement Rêvoltées Villeneuve-sur-Yonne a été mis à jour le 2025-08-28 par OT Sens et Sénonais