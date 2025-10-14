Rêvoltées Théâtre Villeneuve-sur-Yonne

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Tarif : 7 – 7 – 10 EUR

Début : 2025-10-14 20:00:00

2025-10-14

Discours de femmes dans l’espace public.

Le personnage d’Hubertine Auclerc prend la parole et rêve à voix haute les changements qu’elle espère pour les femmes dans l’avenir. Un point de départ et un fil conducteur de ce matrimoine discursif. Emmanuelle Mehring, quant à elle, interprète toutes les femmes qui interviennent autour d’Hubertine, passant de l’une à l’autre à travers des superpositions de costumes, incarnant par là l’héritage de nos prédécesseresses. .

Théâtre 25 Rue Carnot Villeneuve-sur-Yonne 89500 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 38 57 66

