Rêv’olution#1: Faire du bruit au féminin Tournus

Rêv’olution#1: Faire du bruit au féminin

Pour ouvrir le grand bal de la rentrée, voici un événement à ne pas manquer!

Il y aura, pour sûr, plein d’émotions, de partage et de sororité.

Cette année, nous voulons rêver, à vos côtés, d’un monde plus libre, équitable, juste…

Alors, voici nos vœux ! Pour initier ce rêve d’un monde nouveau, nous vous attendons nombreux et nombreuses pour la 1ère RÊV’OLUTION !

19h Présentation de l’exposition Toujours plus de vacarme (productions créées pour extérioriser les violences sexuelles vécues)

19H30 Inauguration de la bibliothèque féministe du 3ème Lieu

20h Scène ouverte

Exposition du 23 janvier au 22 février 2026, accessible les mercredis de 14h à 17h, les samedis de 10h à 17h, les dimanches de 15h à 17h

Bibliothèque accessible sur les temps d’ouverture du lieu en autogestion et permanences tous les dimanches de 15h à 17h.

Finissage de l’exposition le 18 février avec un témoignage-concert à 19h30 par Mélanie Félix, violoniste. .

Au 3eme Lieu Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 7 82 14 87 63 le3emelieu.art@gmail.com

English : Rêv’olution#1: Faire du bruit au féminin

