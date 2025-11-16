Rêvons, imaginons, créons ! Tendance 19 Paris

Découvrez notre atelier contes et créations, écoutez les récits animé par une talentueuse conteuse, plongez vous dans des univers féerique et terminez le week-end avec un atelier créatif qui ravira petits et grands enfants !

Atelier pour parents et enfants dès 4 ans , gratuit grâce au soutien de la CAF, du SYCTOM de la ville de Paris et de la mairie du 19eme arrondissement.

Retrouvons nous pour un moment convivial et magique au cœur de Tendance 19 lors de notre atelier contes & création.

Le dimanche 16 novembre 2025

de 14h00 à 17h00

gratuit

informations et réservation sur notre site :

Public enfants, jeunes et adultes.

Tendance 19 143 rue de Crimée 75020 Paris

https://www.tendance19.fr/collect/description/620343-l-nos-ateliers-contes-et-creations?header=%2Fpage%2F3551840-nos-ateliers-contes-et-creation +33769129216 tendanceparis19@gmail.com