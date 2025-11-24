Revue Bonne Garde : Renversante ! Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-22 15:00 –

Gratuit : non 29 € / 27 € / 26 € 29 € / 27 €26 € les 14, 15 et 20/2/26 Ouverture de la billetterie le 29 novembre 2025 :En ligne : www.revuebonnegarde.com/billetteriePar téléphone : 06 48 67 43 19Au guichet du cinéma-théâtre Bonne garde :. samedi 29 novembre 2025 de 10h à 16h. à partir du 10 janvier 2026 : les lundis et vendredis de 14h30 à 17h et les samedis de 10h à 12h Tout public

La Revue Bonne Garde fait partie du paysage nantais depuis 1948. Le spectacle de plus de 2h30 est renouvelé chaque année autour de l’actualité nationale et locale. Une nouvelle aventure pleine de rires, de paillettes et de surprises vous attend… Un spectacle haut en couleurs, mêlant émotions, humour et énergie scénique. Représentations du 14 février au 29 mars 2026

Ciné-Théâtre Bonne Garde Nantes Sud Nantes 44200

02 51 83 66 71 https://www.cinemalebonnegarde.com 06 48 67 43 19 https://www.revuebonnegarde.com/