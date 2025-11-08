Revue Cabaret Lux Salle Polyvalente Vendat

Revue Cabaret Lux

Début : 2025-11-08 20:00:00

Revue cabaret Music Hall Lux avec la troupe Glam Show, à découvrir le samedi 8 novembre 2025, à 20h, à la salle polyvalente de Vendat

Salle Polyvalente Rue de Saint-Rémy Vendat 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes lerozet@gmail.com

English :

Music Hall Lux cabaret revue with the Glam Show troupe, to be discovered on Saturday, November 8, 2025, at 8pm, at the Salle Polyvalente in Vendat

German :

Kabarett-Revue Music Hall Lux mit der Truppe Glam Show, zu sehen am Samstag, den 8. November 2025, um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle von Vendat

Italiano :

Spettacolo di cabaret Music Hall Lux con la troupe Glam Show, da scoprire sabato 8 novembre 2025, alle ore 20, presso la Salle polyvalente di Vendat

Espanol :

Music Hall Lux cabaret revue con la troupe Glam Show, a descubrir el sábado 8 de noviembre de 2025, a las 20h, en la Salle polyvalente de Vendat

