Revue de Cuisine Avallon

Revue de Cuisine

Salle des Maréchaux, Hotel de Ville Avallon Yonne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Ce spectacle fait partie des parenthèses circassiennes imaginées par la compagnie. Au plateau, 2 circassiens et un batteur multi instrumentiste. Revue de cuisine est une explosion de saveurs autour d’une batterie de cuisine qui swingue, de couteaux qui virevoltent dans les airs et de recettes surprenantes élaborées par deux circassiens des fourneaux aussi toqués que virtuoses.

Avec les compliments du chef !

Interprètes Vincent Regnard, Joel Colas et Adrien Desse

Spectacle de jonglerie, magie et acrobatie. Tout public Durée 40 min .

Salle des Maréchaux, Hotel de Ville Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 48 23 03 serviceculture@ville-avallon.fr

English : Revue de Cuisine

German : Revue de Cuisine

Italiano :

Espanol :

