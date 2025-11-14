REVUE DE LA CHOUETTE – REPAS & SPECTACLE – REVUE DE LA CHOUETTE – LA CHOUETTE Cernay-La-Ville

REVUE DE LA CHOUETTE – REPAS & SPECTACLE – REVUE DE LA CHOUETTE Début : 2025-11-14 à 00:00. Tarif : – euros.

LA CHOUETTE – LA REVUEREPAS & SPECTACLESpectacle Musical & CabaretA partir de 06 ans.Contremarque valable jusqu’au du 14 novembre 2025 au 35 juin 2026, selon calendrier. Réservation obligatoire de la date choisie et horaire au numéro indiqué sur le billet.Présentez-vous à 14h45 pour le spectacle du midi et à 21h45 pour le spectacle du soir. La Revue , Le nouveau cabaret signé La Chouette Spectacles !1h50 de show éblouissant : rires, émotions et surprises.. Artistes, chanteurs et danseurs vous entraînent dans une folie pleine de grâce et de bonheur.Repas – Spectacle possible sur place : vivez l’expérience cabaret du sud de Paris ! Un voyage unique où chaque instant devient un souvenir inoubliables.CATÉGORIE 1 : Menu Prestige. CATÉGORIE 2 : Menu Strass. Dates & horaires des Représentations :> 2025 :- NOVEMBRE > 14.11.2025 : 12h30 ; 15.11.2025 : 19h30.- DÉCEMBRE > 07.12.2025 : 12h30 ; 11.12.2025 : 19h30 ; 12.12.2025 : 12h30 ; 13.12.2025 : 19h30 ; 17.12.2025 : 12h30 ; 18.12.2025 : 12h30 ; 20.12.2025 : 19h30 ; 23.12.2025 : 12h30 ; 24.12.2025 : 19h30 ; 28.12.2025 : 12h30.> 2026 :- JANVIER > 03.01.2026 : 19h30 ; 11.01.2026 : 12h30 ; 22.01.2026 : 12h30 ; 24.01.2026 : 19h30.- FÉVRIER > 19.02.2026 : 12h30.- MARS > 15.03.2026 : 12h30 ; 28.03.2026 : 19h30.- AVRIL > 02.04.2026 : 12h30.- MAI > 16.05.2026 : 19h30 ; 21.05.2026 : 12h30 ; 31.05.2026 : 12h30.- JUIN > 07.06.2026 : 12h30 ; 20.06.2026 : 19h30 ; 25.06.2026 : 12h30.Parking gratuit. Vestiaire gratuit. Accès PMR/PSH.Consommations non incluses et en supplément sur place.

LA CHOUETTE LIEU-DIT LA CHOUETTE SPECTACLES 78720 Cernay-La-Ville 78