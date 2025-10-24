Revue de la Cloche : Pour le meilleur… Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Revue de la Cloche : Pour le meilleur… Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes samedi 14 février 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-14 21:00 –

Gratuit : non 23,50 € à 45 € – 53 € à 63 € (réveillon) 23,50 € à 45 €Tarifs du réveillon du 31 décembre : 53 € à 63 € Billetterie : prestiscene.prestilogic.fr/app/8/spectacles Tout public

Ils s’apprêtent à se dire « oui », « pour le meilleur et pour le pire »…Entourés de leur famille et de leurs amis, tout est réuni pour que ce mariage soit le plus beau jour de leur vie. À quelques détails près…Entre les non-dits, le plan de table, les discours gênants, la « guéguerre » des témoins… Cette journée inoubliable va vite se transformer en véritable cauchemar. Et si vous aviez l’opportunité de réparer vos erreurs et de modifier le cours des évènements ? Revivez les derniers jours qui ont changé la vie de ces 2 jeunes « presque » mariés à travers des flash-back saisissant, vous transportant dans les moments-clés de leurs relations jusqu’au Jour J.Vont-ils réussir à transformer leur mariage foireux en un mariage heureux ? »Pour le meilleur… » vous offre donc une réflexion sur les relations familiales, l’importance de l’amour et la possibilité de changer le cours de nos vies. Représentations du 31 décembre 2025 au 15 février 2026

Sémaphore – Espace Beaulieu Île de Nantes Nantes 44200

02 43 29 87 53 https://semaphore-nantes.fr/ contact@semaphore-nantes.fr https://prestiscene.prestilogic.fr/app/8/spectacles