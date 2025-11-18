Revue de la Cloche : Pour le meilleur… Sémaphore – Espace Beaulieu Nantes

Revue de la Cloche : Pour le meilleur… 31 décembre 2025 – 15 février 2026 Sémaphore – Espace Beaulieu Loire-Atlantique

23,50 € à 45 € – 53 € à 63 € (réveillon)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-31T21:00:00 – 2025-12-31T23:30:00

Fin : 2026-02-15T15:00:00 – 2026-02-15T17:30:00

Ils s’apprêtent à se dire « oui », « pour le meilleur et pour le pire »…

Entourés de leur famille et de leurs amis, tout est réuni pour que ce mariage soit le plus beau jour de leur vie. À quelques détails près…

Entre les non-dits, le plan de table, les discours gênants, la « guéguerre » des témoins… Cette journée inoubliable va vite se transformer en véritable cauchemar. Et si vous aviez l’opportunité de réparer vos erreurs et de modifier le cours des évènements ?

Revivez les derniers jours qui ont changé la vie de ces 2 jeunes « presque » mariés à travers des flash-back saisissant, vous transportant dans les moments-clés de leurs relations jusqu’au Jour J.

Vont-ils réussir à transformer leur mariage foireux en un mariage heureux ?

« Pour le meilleur… » vous offre donc une réflexion sur les relations familiales, l’importance de l’amour et la possibilité de changer le cours de nos vies.

Représentations du 31 décembre 2025 au 15 février 2026

Sémaphore – Espace Beaulieu 9 bd Vincent Gâche, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://prestiscene.prestilogic.fr/app/8/spectacles »}]

Revue