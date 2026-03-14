REVUE DE PRESSE CHRISTOPHE ALÉVÊQUE

Rue du Stade Marvejols Lozère

Tarif : 18 – 18 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

One-Man-Show Christophe Alévêque

Infos & Billetterie au Cinéma Le Trianon de Marvejols letrianon@cc-gevaudan.fr ou au 04 66 32 01 14

One-Man-Show Christophe Alévêque

Une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous. S’il s’acharne encore à faire sauter toutes les bombes à sa portée, c’est parce que c’est encore le meilleur moyen de les désamorcer.

Ici, en humoriste engagé, dégagé, à la marge, en clown dérisoire ou missionnaire, il décortique l’actu et ce qu’en dit la presse il fait sa revue . Sur scène, il s’emmêle dans un foutoir de feuilles papiers, articles, prises de becs et de notes. Alévêque prend les choses en mains, il attaque les grands sujets d’actualité et les petits.

Tout lui est permis, surtout mettre à mal l’impunité des gens de pouvoir et des manipulateurs de l’information. En ces temps de couvre-feu moral, il a trouvé un espace de liberté d’expression totale. Salvateur ! Rire de tout, en avoir le droit et le garder, parce que c’est nécessaire, politique c’est toujours son projet. Alévêque livre sa revue de presse actualisée chaque soir, il déchiquette le monde, sans gilet pare-balles. Un vaste délire ! .

Rue du Stade Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 01 14 letrianon@cc-gevaudan.fr

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English :

One-Man-Show Christophe Alévêque

Info & Tickets at Cinéma Le Trianon in Marvejols: letrianon@cc-gevaudan.fr or 04 66 32 01 14

L’événement REVUE DE PRESSE CHRISTOPHE ALÉVÊQUE Marvejols a été mis à jour le 2026-03-10 par 48-CDT48