Vous êtes curieux de décoder les médias ? Et vous souhaitez approfondir leur lecture des évènements marquants ?

Venez à la bibliothèque Bordeaux-Lac participer aux ateliers de revue de presse trismestrielle « Quoi de neuf ? », en partenariat avec Walid Salem, journaliste, co-fondateur et directeur de Rue89Bordeaux.

Les thématiques choisies permettront d’offrir les clés nécessaires à une meilleure compréhension des biais médiatiques, des choix éditoriaux et des enjeux qui se cachent derrière les titres.

Dans le cadre de La Fabrique du citoyen, ce nouvel atelier aura pour thème : l’impact des réseaux sociaux sur la santé mentale. Quelles sont leurs dérives et leurs conséquences sur la santé mentale des adolescents et des adultes ?

Rendez-vous le samedi 14 mars à partir de 16h pour un atelier de revue de presse qui ne vous laissera pas indifférents…

Aucun prérequis n’est nécessaire : venez simplement avec votre curiosité et votre envie de comprendre le monde qui nous entoure !

Sur inscription auprès des bibliothécaires, pour adultes et adolescents.

