REVUE DE PRESSE

D989 Saint-Chély-d’Apcher Lozère

Tarif : 12 – 12 – 20 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Dans un joyeux désordre de feuilles, articles, notes et prises de bec, il décortique l’actualité et ce qu’en dit la presse.

Humoriste engagé et provocateur, il aborde les grands sujets d’actualité comme les petits, s’attaquant à l’impunité des puissants et aux manipulations de l’information.

Rire de tout, en avoir le droit et le garder…

Sur scène, Christophe Alévêque propose une thérapie de groupe improvisée, sans limites, sans structure et sans tabous.

Dans un joyeux désordre de feuilles, articles, notes et prises de bec, il décortique l’actualité et ce qu’en dit la presse.

Humoriste engagé et provocateur, il aborde les grands sujets d’actualité comme les petits, s’attaquant à l’impunité des puissants et aux manipulations de l’information.

Son objectif faire sauter les bombes par le rire pour mieux les désamorcer.

Un spectacle actualisé chaque soir, libre et salvateur. .

D989 Saint-Chély-d’Apcher 48200 Lozère Occitanie +33 4 66 31 37 37 lecinetheatre@stchelydapcher.fr

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English :

In a cheerful mess of sheets, articles, notes and spats, he dissects current events and what the press has to say about them.

A committed and provocative humorist, he tackles the big issues as well as the small ones, attacking the impunity of the powerful and the manipulation of information.

L’événement REVUE DE PRESSE Saint-Chély-d’Apcher a été mis à jour le 2026-03-10 par Conseil Départemental