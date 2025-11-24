Revue de projet Territoire d’Industrie – Visite de la Task Force Industrie MOULIN D’OPIO Opio

Revue de projet Territoire d’Industrie – Visite de la Task Force Industrie Lundi 24 novembre, 14h00 MOULIN D’OPIO Alpes-Maritimes

2025-11-24T14:00:00 – 2025-11-24T16:00:00

Fin : 2025-11-24T14:00:00 – 2025-11-24T16:00:00

Dans le cadre du déploiement du programme Territoire d’Industrie, la Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse accompagne les entreprises locales dans le cadre de leurs projets de développement industriel et plus spécifiquement en facilitant l’accès au « Fonds Vert » . Ce guichet de financements piloté par une TASK FORCE SUD INDUSTRIE composée de l’État, la Région Sud, risingSUD et l’ADEME, accompagne les projets industriels ayant une double ambition : environnementale et productive.

Nous organisons une visite de cette Task Force dans l’entreprise Moulin d’Opio afin qu’il puisse faire visiter son entreprise et présenter ses projets.

MOULIN D'OPIO OPIO Opio 06650 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur

