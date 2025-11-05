Revue d’époque des 10 pays symboles Palais des Congrès et des Spectacles Vals-près-le-Puy

Palais des Congrès et des Spectacles 1, Avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

placement libre

Début : 2025-11-05 15:00:00

fin : 2025-11-05

2025-11-05

La troupe EMPIRE vous invite à une revue exceptionnelle, un véritable voyage à travers les cultures de dix pays emblématiques. Vous découvrirez la France avec un French Cancan spectaculaire, accompagné des classiques.

Palais des Congrès et des Spectacles 1, Avenue Charles Massot Vals-près-le-Puy 43750 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 09 93 82 palais.congres.spectacles@lepuyenvelay.fr

English :

The EMPIRE troupe invites you to an exceptional revue, a true voyage through the cultures of ten emblematic countries. You’ll discover France with a spectacular French Cancan, accompanied by the classics.

German :

Die Truppe EMPIRE lädt Sie zu einer außergewöhnlichen Revue ein, einer wahren Reise durch die Kulturen von zehn emblematischen Ländern. Sie werden Frankreich mit einem spektakulären French Cancan entdecken, der von den Klassikern begleitet wird.

Italiano :

La troupe EMPIRE vi invita a un’esibizione eccezionale, un vero e proprio viaggio attraverso le culture di dieci paesi emblematici. Scoprirete la Francia con uno spettacolare French Cancan, accompagnato dai classici.

Espanol :

La compañía EMPIRE le invita a una revista excepcional, un auténtico viaje por las culturas de diez países emblemáticos. Descubrirá Francia con un espectacular French Cancan, acompañado de los clásicos.

