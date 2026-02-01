Revue Fascination 2026 Déjeuner-Dîner Spectacle au Cabaret Le puits enchanté Doudeville

Revue Fascination 2026 Déjeuner-Dîner Spectacle au Cabaret Le puits enchanté

Zone d’Activités du Champ de Courses Doudeville Seine-Maritime

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-05-09

2026-02-07 2026-02-11 2026-02-21 2026-02-28 2026-03-07 2026-03-14 2026-03-21 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-04 2026-04-05 2026-04-18 2026-04-25 2026-05-02 2026-05-09 2026-05-16 2026-05-23 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-06

Situé à Doudeville, au cœur du Pays de Caux, en Normandie, notre cabaret vous accueille à seulement 45 minutes de Rouen, Dieppe et Le Havre.

Offrez-vous un moment d’exception dans un lieu où la fête, le talent et l’élégance s’unissent pour créer une expérience unique.

Dans une ambiance chaleureuse, conviviale et résolument familiale, notre cabaret vous accueille en semaine comme le week-end pour des déjeuners ou dîners spectacles haut en couleurs.

Un concept unique, une immersion totale

Dès votre arrivée, vous serez plongé dans un univers féerique.

Le service à table est assurée par nos artistes, créant une proximité et une ambiance rare.

Le repas est rythmé par des animations entre chaque plat, alliant humour, interaction et surprise .

Zone d’Activités du Champ de Courses Doudeville 76560 Seine-Maritime Normandie +33 6 42 67 55 75 lepuits-enchante@orange.fr

