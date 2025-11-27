REVUE GOURMANDISE SEULE – L’OISEAU PARADIS – PARADIS LATIN Paris

REVUE GOURMANDISE SEULE – L’OISEAU PARADIS Début : 2026-01-25 à 13:30. Tarif : – euros.

PARADIS LATIN -L’OISEAU PARADIS :Formule Revue Gourmandise.Du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, selon calendrier d’ouverture du Paradis Latin.Contremarque à échanger à la réception du Paradis Latin.Le placement est assuré par le personnel du Paradis Latin.Vestiaire obligatoire 2€ par article – plan Vigipirate A partir du 2 mai 2019 le Paradis Latin présente “L’Oiseau Paradis”, une nouvelle revue mise en scène par le célèbre chorégraphe Kamel Ouali. Dans une ambiance surréaliste et surprenante le spectacle se place sous le signe de la sensualité, de la poésie, de l’émotion, de l’humour et des nouvelles technologies. • Une trentaine d’artistes, comédiens, chanteurs et attractions internationales se produisent sur scène. • Prés de 500 costumes ont été créés par la maison de Haute Couture « On aura tout vu », • Les décors sont signés Alain Lagarde, créateur reconnu de décors d’opéra, comédie musicale et théâtre.Une revue et un service de qualité vous garantissent une expérience unique et inoubliable dans le plus Parisien des CabaretsConstruit par Gustave Eiffel en 1889 et classé au patrimoine historique de la capitale Le célèbre Cabaret Parisien se situe au cœur de Paris, à quelques pas de Notre Dame et du Panthéon. Ouvert selon calendrier d’ouverture du Paradis Latin.• Arrivée souhaitée : 13h30• Début du Spectacle « L’Oiseau Paradis » : 14h00• Fin du show : 15h45** Les artistes du Paradis Latin jouent plusieurs fois par semaine sur plusieurs mois, des changements d’interprètes peuvent en résulter pour préserver les capacités des artistes, la modification de distribution ne donne droit à une quelconque compensation, aucune réclamation ne sera prise en compte. **

PARADIS LATIN 28 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris 75