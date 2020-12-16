Rex Club x Venus Club 5 Années Lumières : Calling Marian (Live) & More Rex Club Paris

VÉNUS CLUB : 5 ANNÉES LUMIÈRES ✨ Rex Club Takeover

5 ans déjà que Vénus Club existe, 5 ans passés à la vitesse de la lumière

☆ 5 ans à faire trembler autant des caves humides que des lieux mythiques de la capitale. 5 ans de dancefloors incandescents, de prévention à l’entrée des clubs, d’échanges passionnés, d’amitiés brûlantes, de danses saugrenues, de partage et de créativité. Pour illustrer la consécration de ces 5 années de musique et de militantisme, on débarque au mythique Rex Club pour un All Night Long sous le signe du Vénus Club.

Au programme : on reçoit une very special guest, Calling Marian, qui proposera un live électrique naviguant entre acid, trance et electronica. En quelques années, elle s’est imposée comme une productrice incontournable dans le paysage français des musiques électroniques. Parallèlement, l’artiste multiplie les projets : elle dirige son propre label, propose des workshops éducatifs de production musicale, et compose pour l’image.

Les DJs membres du Vénus Club proposeront en warm-up et en closing des selectas affûtées entre house, bouncy ukg, trancy vibes, acid energy.



Si le coeur t’en dit, on t’invite à venir t’échauffer et nous rencontrer au Babour Sauvage dès le début d’après-midi.

14 mars : Marque bien ce jour d’une croix violette.

On va retourner Paris d’Est en Ouest !

✨ LINE UP ✨



Calling Marian (Live)

Vénus Club :

Audrey Supărată B2B Sorun

C.L.E.O.2.5.A.7 B2B Laurage

Sainte Exp B2B Vickies

Belatrix B2B Valérie Crépresse

Nous appliquons une politique tolérance zéro quant aux violences et propos discriminatoires. Pour une fête libre, inclusive et safer.



❌ RACISME ❌ SEXISME ❌ LGBTQIAPHOBIE ❌ GROSSOPHOBIE ❌ VALIDISME ❌ AGISME

Le samedi 14 mars 2026

de 23h59 à 07h00

payant

12 – 16 – 20

Public adultes. A partir de 18 ans.

Rex Club 5 Bd Poissonnière 75002 Paris

