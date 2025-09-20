Rex Studios – Visite des coulisses du Grand Rex Cinéma Le Grand Rex Paris

Tarif unique à 5€

REX STUDIOS / visite audio-guidée interactive, vous plonge dans le monde secret et captivant du 7e Art avec la création d’un film à travers une série de décors : cabine de projection, bureau du directeur, plateau de tournage…

C’est aussi une occasion unique de découvrir les coulisses d’un monument du patrimoine français riche de son histoire et bénéficiant de son décor d’origine depuis 1932.

Visite audio-guidée en français, anglais, allemand, italien, espagnol et russe.

Le parcours n’est pas accessible aux fauteuils roulants, aux bébés, aux femmes enceintes et aux personnes claustrophobes.

Cinéma Le Grand Rex 1 Boulevard Poissonnière, 75002 Paris, France Paris 75002 Quartier du Mail Paris Île-de-France 0145089358 http://www.legrandrex.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.legrandrex.com/rexstudios »}] Ce cinéma, conçu à l’origine pour accueillir 3 300 spectateurs, a été construit pour l’impresario Jacques Haïk par l’architecte Auguste Bluysen. Il est inauguré le 8 décembre 1932. La salle atmosphérique, d’inspiration américaine (voire hollywoodienne), est dessinée par l’ingénieur John Eberson avec des éléments d’ornementation néo-baroques (statues antiques, pergolas mauresques, voûte étoilée…) réalisés par le décorateur Maurice Dufrêne. Trois nouvelles salles sont aménagées en sous-sol en 1974 à la place des locaux du chenil et de la nursery. Le nouveau rideau de scène, installé en 1993, est l’œuvre du peintre Edward Allington. M8, M9 Bonne-Nouvelle / Bus 20, 39, 48

